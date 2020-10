Die steigenden Corona-Zahlen in ganz Europa sorgen zurzeit für große Ungewissheit im Sport. Nun reagiert Tschechien als erstes europäisches Land nach dem "Neustart" auf die stark ansteigenden Zahlen (letzten Samstag verzeichnete Tschechien mehr als 8.600 Neuinfektionen an einem Tag) und fährt den Sport wieder herunter. Die höchsten beiden tschechischen Fußball-Ligen stehen bis auf Weiteres still.

Tschechischer Verband pocht auf Weiterführung von Trainings

Das Ligakomitee des tschechischen Fußballverbandes hat heute beschlossen, die Fortuna League und Fortuna National League auszusetzen. Sobald es wieder möglich ist, die Saison erneut zu beginnen, werden beide Bewerbe in der siebten Runde fortgesetzt. Die LFA pocht zudem auf Verhandlungen Premierminister Andrej Babis und Gesundheitsminister Roman Prymula.

"Zu diesem Zeitpunkt waren wir gezwungen, auf die Krisenmaßnahmen zu reagieren, und im Hinblick auf die Regelmäßigkeit der Wettbewerbe haben wir beschlossen, die Wettbewerbe auszusetzen, um die Reihenfolge der einzelnen Ligarunden beizubehalten. Dies wirkt sich auf den Zeitplan aus, dessen Form höchstwahrscheinlich durch eine Verkürzung der Winterpause für Proficlubs geändert wird", sagte Dusan Svoboda, Vorsitzender des LFA League Committee.

Mit AC Sparta Prag, SK Slavia Prag und FC Slovan Liberec sind drei tschechische Klubs im Europacup vertreten. Deswegen kämpft die LFA für eine Weiterführung des Trainingsbetriebs. "Wir möchten wissen, welche Bedingungen wir erfüllen müssen, um sofort zum vollwertigen Sporttraining zurückkehren zu können. Dann ist es nur Sache der einzelnen Vereine, ob sie diese Bedingungen erfüllen können. Unter den gegenwärtigen Bedingungen ist es tschechischen Pokalvertretern nicht möglich, ein vollwertiges Sporttraining durchzuführen, und sie sind daher in den ersten Spielen, die am 22. Oktober stattfinden, gegenüber ihren Sportgegnern im Nachteil. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir in der Lage sind, solche Maßnahmen zu ergreifen, dass die vollständige Ausbildung von Profiklubs kein Risiko für die Verbreitung von Coronaviren darstellt ", erklärte LFA-Boss Dusan Svoboda.

von Ligaportal, Foto: SID