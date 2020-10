Im gestrigen Europa-League-Spiel Glasgow Rangers gegen Standard Lüttich ist ein historisches Tor gefallen. Kemar Roofe traf in der 93. Minute mit einem unfassbaren Kunstschuss aus knapp 50 Metern zum 2:0-Endstand für die Schotten. Der Sportdatenanbieter Opta stellte fest, dass der 27-Jährige damit einen Rekord aufgestellt hat und zwar für den Treffer aus der weitesten Distanz in der UEFA Europa League. Exakt 49,9 Meter wurden gemessen.

Aye, so Kemar Roofe has just scored... well... the best goal ever scored by anyone. Ever. 🔴⚪🔵⚽️ pic.twitter.com/LufeBLxvHM