Verrückte Geschichte aus England: Florent Indalecio, der zuletzt noch als Bauarbeiter in Australien gearbeitet hat, wurde vom englischen Premier-League-Klub Newcastle United verpflichtet. Der gebürtige Franzose unterschrieb einen Vertrag, der bis Saisonende gültig ist. Der 23-Jährige konnte die Verantwortlichen im Sommer bei einem Probetraining überzeugen.

Im Rahmen dieses Probetrainings, das sein Kumpel Allain Saint-Maxime einfädelte, sorgte Indalecio mit einem irren Fallrückziehertor für Aufsehen. „Wir haben uns entschlossen, bei ihm ein kleines Risiko einzugehen. Wir werden sehen, wie er sich dieses Jahr schlägt“, sagt Newcastle-Trainer Steve Bruce. Der 23-jährige Franzose wird zunächst für die U23-Mannschaft von Newcastle spielen. Dort hat er auch in den letzten sechs Wochen mittrainiert.

In seiner Jugend spielte Indalecio für den Nachwuchs von AS Saint-Etienne. Mit 15 wurde er aus disziplinären Gründen aus der Akademie geschmissen.

Following a successful trial, #NUFC have signed Florent Indalecio. The 23-year-old attacker will spend the season with Chris Hogg’s Under 23 side. pic.twitter.com/cuRlmgkPLG