Stefan Posch (23) hat in der deutschen Bundesliga einen erstaunlichen Werdegang genommen. Der Innenverteidiger aus der Steiermark stieg von der Jugendakademie des Erstligisten aus der süddeutschen Kraichgau-Region auf bis in die Champions League. Heute Abend gastiert er mit „Hoffe“ in Gent.

Zuvor hat Stefan Posch aber noch Fakten geschaffen. Er verlängerte seinen ohnehin noch laufenden Vertrag bei den Sinsheimern bis 30. Juni 2024. Eine logische Entscheidung. Seit der Abwehrspieler 2017 zum ersten Mal bei den Profis von 1899 Hoffenheim auflief, hat er sich kontinuierlich ins Team gespielt.

Seine Zahlen: 17 Bundesliga-Spiele in Deutschland 2018/2019 und 28 Partien in der vergangenen Saison 2019/2020. Dazu kommen 2 bzw. 4 Auftritte bei den internationalen Premieren der Hoffenheimer in der Champions League und in der Europa League 2017/2018 und 2018/2019. Im ÖFB-Team stand er bei 9 Auftritten 6-mal in der Startelf. Beim 1:0 am 14. Oktober 2020 in Rumänien gehörte er zur der österreichischen Nationalmannschaft, die aus 11 Spielern bestand, die in Deutschland ihr Geld verdienen.

„Willensstärke und Siegermentalität“

„Stefan hat bei uns in den vergangenen Jahren eine bemerkenswerte Entwicklung vom Akademie-Talent zum etablierten Bundesliga-Verteidiger und A-Nationalspieler Österreichs genommen“, sagte TSG-Manager Alexander Rosen. Posch habe „sich in dieser Zeit zu einer festen Größe in unserem Team entwickelt“ und wisse „durch seine Willensstärke und Siegermentalität zu überzeugen.“ Mit der A-Jugend der Kraichgauer wurde er 2015/2016 Deutscher Vize-Meister.

Von Zuzenhausen an die Spitze

Posch gehört, obwohl in Österreich geboren, zu den „Local Players“, die im Nachwuchs-Leistungszentrum im idyllischen Zuzenhausen ihre ersten Karriere-Schritte machten. Aus diesem Fohlenstall der seit 2008 der deutschen Bundesliga angehörenden Kraichgauer kommen auch Davie Selke (25, Leihspieler bei Werder Bremen), Jonas Hofmann (28) von Borussia Mönchengladbach und Champions-League-Sieger Niklas Süle (25) vom FC Bayern München. Prominentester Trainer-Spross aus dem Nachwuchs der Hoffenheimer: Julian Nagelsmann (33), seit 2019 RB Leipzig. Es gibt schlechtere Adressen im deutschen Profifußball…

Ein Österreich-Trio im Kraichgau

In Sinsheim bildet Posch gemeinsam mit Christoph Baumgartner und Florian Grillitsch eine kleine „Österreich-Connection.“ Das ist für Stefan Posch aber nicht allein ausschlaggebend. „Ich fühle mich in Hoffenheim sehr wohl, weil der Verein mir sehr früh großes Vertrauen entgegengebracht und mir damit eine besondere Entwicklung ermöglicht hat“, erklärte der Innenverteidiger bei seiner Vertragsverlängerung am Mittwoch. Posch ist sicher: „Es war die richtige Entscheidung nach Hoffenheim zu kommen. Ich freue mich, auch weiterhin hier meinen Teil für die TSG beitragen zu können.“

Oder anders: In Hoffenheim geht auch weiterhin der Posch ab. Vielleicht ja schon am Donnerstagabend im Europa-League-Spiel bei KAA Gent.

von Carsten Germann, Foto: SID