Der VfB Stuttgart blieb am Freitag in der deutschen Bundesliga auch im 3. Auswärtsspiel ungeschlagen. Beim FC Schalke 04 holten die Schwaben ein 1:1 (1:0). Die Wende kam mit einer Auswechslung. Es traf einen Österreicher…

In der Halbzeitpause hatte VfB-Trainer Pellegrino Matarazzo (42) wohl den zündenden Einfall. Er entschied sich dafür, Sasa Kalajdzic (23) in der Kabine zu lassen. Dafür brachte er den Argentinier Nicolas Gonzalez.

Ein Spielerwechsel, der sich bezahlt machen sollte. Gonzalez nutzte eine Elfmeter-Chance gegen die völlig verunsicherte Mannschaft aus dem Ruhrgebiet zum 1:1-Endstand. Damit bleibt der VfB Stuttgart auswärts ungeschlagen.

Kalajdzic wie einst Mario Gomez?

Man könnte auch sagen: Kalajdzic raus – und es lief beim VfB. Das trifft in diesem sehr speziellen Fall zwar zu, wäre aber böse. Die Stuttgarter Nachrichten nahmen am Samstagmorgen in ihrer berühmt-berüchtigten Rubrik „Noten für die Roten“ keine Rücksicht. „Die Formkurve des langen Österreichers zeigt nach unten“, sah das Blatt den Stürmer mit Note 4,5 richtig schwach, „Kalajdzic hing ganz vorne meist in der Luft und erinnerte dabei an Mario Gomez an seinen schlechteren Tagen. Der Stürmer strahlte keine Torgefahr aus und musste zur Pause für Nicolas Gonzalez weichen.“ Mario Gomez (35), der „King of Cannstatt“, der im Sommer 2020 seine Profikarriere beendet hatte, traf in 168 Bundesliga-Spielen 78-mal (26 Assists). Er gilt in Stuttgart als Klub-Idol. Doch ein gewisses Phlegma konnte man dem Vize-Europameister von 2008 nicht absprechen. Zuschauer, die ihn im Gruppen-„Endspiel“ 2008 mit Deutschland gegen Österreich in Wien gesehen haben, werden das bestätigen…

Kalajdzic und die „jungen Wilden 2.0“

Trotzdem. Sasa Kalajdzic gehört in Stuttgart definitiv zu den Hoffnungsträgern. Der Teamspieler ist fester Bestandteil der „Jungen Wilden 2.0“. Mit einem Altersschnitt von 25,2 Jahren stellt der VfB in den Spielen gegen den SC Freiburg (1:1), Mainz 05 (4:1) und Bayer Leverkusen (1:1) das jüngste Team der deutschen Fußball-Eliteklasse. „Leistungsträger wie Silas Wamangituka (21), Orel Mangala (22) oder Dreifach-Torschütze Sasa Kalajdzic (23) werden ergänzt von zum erweiterten Kreis gehörenden Youngstern wie Mateo Klimowicz (20), Roberto Massimo (19), Tanguy Coulibaly (19) oder Momo Cissé (17)“, schrieb Transfermarkt.at dazu. Der gebürtige Wiener Kalajdzic muss sich mit 3 Toren und 2 Vorarbeiten aus 6 Spielen jetzt nicht unbedingt schämen. Und vielleicht wird er doch der neue Gomez…

