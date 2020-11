Der große Gewinner des 6. Spieltags der deutschen Fußball-Bundesliga ist Borussia Mönchengladbach. Die „Fohlen“ haben sich klammheimlich auf Rang 4 vorgearbeitet. Dank eines Österreichers.

Eigentlich musste man die Partie am Samstagabend im leeren Borussia-Park mit „Duell der Enttäuschten“ überschreiben. Borussia Mönchengladbach gegen RB Leipzig – oder eben das Treffen der Austria-Legionäre.

3 Österreicher standen auf beiden Seiten insgesamt in der Startelf. Bei den Gladbachern waren dies Stefan Lainer aus dem Bundesland Salzburg und der Grazer Hannes Wolf. (21). RBL-Coach und Aushilfs-Dressman Julian Nagelsmann hatte von seiner Österreich-Fraktion nur Marcel Sabitzer aufgeboten. Konrad Laimer fehlte verletzt. Ex-Salzburg-Coach Marco Rose brachte nach 80 Minuten noch den Grazer Valentino Lazaro für Patrick Herrmann.

Tradition schlägt Franchise

Gladbach gegen Leipzig – Viel krasser könnten die Unterschiede im deutschen Fußball nicht sein. Sportlich auf Augenhöhe, verkörpern beide Klubs zwei sehr unterschiedliche Philosophien. Auf der einen Seite steht der 5-malige Deutsche Meister Borussia Mönchengladbach. 2-mal durften „Die Fohlen“ 1975 und 1979 auch den UEFA-Cup stemmen. Tradition pur. Die 1970er-Jahre-Nostalgie und die Moderne haben die Verantwortlichen klug zusammengefügt. Federführend sind dafür Manager Max Eberl und Coach Marco Rose. RB Leipzig ist ein noch junger Verein. Erst 2009 gegründet und am Mittwoch in Manchester beim 0:5 gegen United so heftig abgewatscht wie noch nie in der kurzen Klub-Historie. Man setzt auf ein ganzheitliches Konzept und eine internationale Verzahnung. Mit den „Schwesterklubs“ aus Salzburg oder New York. Entsprechend hoch ist die Spieler-Fluktuation zwischen den einzelnen RB-Teams.

Kein Bewerbungspiel für die Favre-Nachfolge…

Eine Gemeinsamkeit aber haben beide Vereine. Ihre Trainer werden schon jetzt für die nach Bayern München zweitschwerste Aufgabe in der Bundesliga gehandelt. Für das Traineramt bei Borussia Dortmund. Julian Nagelsmann, der „Mini-Mourinho“ von RB Leipzig, und der Salzburger Erfolgscoach Marco Rose, gelten laut SPORT BILD als Topkandidaten für die Nachfolge des unglücklichen Schweizers Lucien Favre. Ob solche Spekulationen, wie Rose sagt „respektlos“ sind oder ob nicht: Ein Bewerbungsspiel für den Posten beim großen BVB war es nicht.

Ein Ex-Salzburger trifft

Das Austria-Treffen oder das Duell „Tradition“ gegen „Fußball-Franchise“ entschied – wie sollte es auch anders sein – ein Österreicher. Hannes Wolf erlöste die Gladbacher Borussia in einem insgesamt müden Spiel mit dem 1:0 (60.). Für den Wolf war es eine stille Rache an seinem Ex-Klub. Nur 5 Spiele absolvierte Hannes Wolf in der Bundesliga für RB Leipzig. Nach seiner fußballerischen Ausbildung bei RB Salzburg wagte er 2016 den Schritt nach Deutschland. Ein Beinbruch warf ihn zurück. Seit 2020 spielt Wolf auf Leihbasis für Borussia Mönchengladbach. Hemmungen, gegen seinen (Noch)-Arbeitgeber zu jubeln, hatte er nicht. „Das ist mir überhaupt nicht schwer gefallen“, sagte Wolf freimütig bei Sky. Der Grazer am Samstagabend weiter: „Ich sehe mich als Spieler von Borussia Mönchengladbach. Wie ich schon in den letzten Wochen mehrmals gesagt habe, hoffe ich, dass ich längere Zeit hier sein werde.“

Wolf „hat keine einfache Zeit in Leipzig hinter sich“

Seinen Mentor Marco Rose freute der Treffer ganz besonders. „Hannes hat heute die Chance von Anfang an gegen seinen Heimatverein bekommen“, sagte Rose am Samstagabend bei Sky. „Ich weiß, dass Hannes mit solchen Situationen gut umgehen kann, dass es ihn sogar eher motiviert. Ich freue mich wahnsinnig für ihn, weil er keine einfache Zeit in Leipzig hinter sich hat, obwohl er sich dort grundsätzlich wohlgefühlt hat.“ Nur hatte er grundsätzlich eben viel Pech…

