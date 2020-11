Wenn Fans nicht in die Stadien dürfen, werden sie kreativ. So kam es am Sonntagabend in der Serie A beim Genua-Derby zwischen Sampdoria und CFC Genua zu einer irren Fan-Aktion. Unmittelbar nach Spielbeginn waren mehrere Leuchtraketen mit Hilfe von Falschirmen langsam vom Himmel Richtung Stadion geflogen. Eine davon landete sogar auf dem Spielfeld. Nach einer kurzen Unterbrechung konnte die Partie fortgesetzt werden. Das Derby endete 1:1.

Die kuriose Fan-Aktion im Video

von Ligaportal, Foto: Screenshot Youtube