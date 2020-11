Aktuell geht in Leipzig das mit Spannung erwartete Champions-League-Spiel zwischen RB Leipzig und Paris Saint-Germain über die Bühne. Am gestrigen Abend kam es jedoch zu einem äußerst kuriosen Zwischenfall im Teamhotel von Paris Saint Germain. Was war passiert? Gleich elf PSG-Stars waren gestern Abend im Aufzug gefangen, als dieser steckenblieb.

Diese Spieler mussten fast eine Stunde im Aufzug ausharren

Zu den Pechvögeln zählten Layvin Kurzawa, Presnel Kimpembe, Leandro Paredes, Angel Di Maria, Marquinhos, Abdou Diallo, Idrissa Gueye und Moise Kean, Bandiougou Fadiga, Colin Dagba und Kays Ruiz-Atil.

Erst nach rund einer Stunde konnten die PSG-Stars von der Leipziger Feuerwehr aus dem Aufzug befreit werden. Layvin Kurzawa hat das Szenario auf einem Instagram-Video festgehalten, das nun durch das Netz geistert.

Die "eingesperrten" Kicker scherzten aber: So hört man einen Spieler rufen, dass Neymar und Mbappe ebenfalls eingesperrt seien. Wohl in der Hoffnung, dass die Rettung dann schneller vonstatten geht. Die beiden Stars sind aufgrund von Verletzungen aber nicht nach Deutschland mitgereist.

Video: PSG-Stars im Aufzug gefangen

Pendant ce temps y’a la moitié de l’équipe du PSG bloquée dans un ascenseur 😭😭😭 pic.twitter.com/nJBfJoXgUw — Fat'91 (@FatMat91HD) November 3, 2020

von Ligaportal, Foto: SID