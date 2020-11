Als "Schlitzohr" bzw. "Frechdachs" kann man jenen kroatischen Spieler bezeichnen, der zuletzt in einem Zweitliga-Spiel zwischen NK Croatia Zmijavac und NK Cibalia Vinkovci einen Elfmeter auf eine ganz besondere Art und Weise verwandelt hat. Tomislav Mrkonjic trat in der 96. Minute beim Stand von 0:1 für die Gäste aus Vinkovci zum Strafstoß für seinen Klub Zmijavac an und überraschte den Goalie völlig.

Der 26-jährige Stürmer bereitete sich verdächtig lange auf den Schuss vom Punkt vor. In jenem Moment, als der Schiedsrichter den Strafstoß freigab, täuschte Mrkonjic einen Anlauf an, ehe er den Ball ins Tor schoss. Gäste-Keeper Karlo Slukic war perplex und reagierte nicht.

Video: Elfer-Schütze trickst Goalie aus

von Ligaportal, Foto: Screenshot Youtube