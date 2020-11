Das gestrige Europa-League-Gruppenspiel zwischen Villareal und Maccabi Tel Aviv konnte wegen eines Wetter-Chaos beinahe nicht stattfinden. Über die Stadt Villareal platzte nämlich einer der stärksten Regenfälle in den letzten 40 Jahren herein. In einem Video, das offenbar kurz vor dem geplanten Spielbeginn aufgenommen wurde, sieht man unfassbare Wassermassen auf dem Spielfeld, das bereits einem Schwimmbecken gleicht.

Video: "Land unter" - Villareal-Stadion wird zum Schwimmbecken

Nach dem Spiel, das mit einem klaren 4:0-Sieg für die Spanier endete, stellte sich heraus, dass in einer halben Stunde etwa 60 Liter pro Quadratmeter auf Villareal herunterprasselte.

Dass die Partie stattfinden konnte, ist dem hervorragenden Drainagesystem sowie der fleißigen Hilfe von Stadionmitarbeitern zu verdanken.

von Ligaportal