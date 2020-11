Große Unruhe und Chaos herrscht aktuell beim norwegischen Fußballverband: Die norwegische Gesundheitsbehörde hat dem Nationalteam nämlich untersagt, zu den Nations-League-Spielen gegen Rumänien und Österreich zu reisen. Grund dafür sei die angespannte Corona-Lage. Nun möchte der norwegische Fußballverband einen schriftlichen Antrag für eine Sondergenehmigung einbringen, um zu intervenieren.

Dabei seien laut norwegischem Verband alle 39 Spieler und Funktionäre negativ getestet worden, heißt es.

"Wenn wir nicht reisen, brechen wir die Regeln der europäischen Gemeinschaft, zu der wir gehören. Wir und nicht zuletzt die Spieler verlieren die Chance, sich für die Weltmeisterschaft zu qualifizieren. Wir verlieren die Chance, in Pool A aufzusteigen, wo man auf attraktivere Gegner treffen würde. Darüber hinaus würden wir als einziges Land in der UEFA nicht an Pflichtspielen teilnehmen, zu denen wir uns verpflichtet haben. Dies ist eine sehr anspruchsvolle Situation", sagt Terje Svendsen, Präsident von NFF.

Das norwegische Team würde morgen Abend auswärts auf Rumänien treffen, ehe es am Mittwoch, 18. November, gegen Österreich ginge.

Seitens des ÖFB heißt es dazu: "Der ÖFB steht in Kontakt mit dem norwegischen Verband, der alles unternimmt, um mit den Gesundheitsbehörden eine Lösung zu finden, um zum Spiel nach Rumänien und dann später nach Österreich reisen zu können."

von Ligaportal, Foto: SID