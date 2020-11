Am heutigen Samstag kam es in der J1-League in Japan zu einem kuriosen Eigentor. Powell Obinna Obi, der Torwart von Yokohama F. Marinos, eilte in der 31. Spielminute aus dem Strafraum, um den Ball zu klären. Bei diesem Versuch schoss er jedoch seinen eigenen Mitspieler Makito Ito ab, von dem der Ball aus gut 25 Metern ins eigene Tor rollte. Letztlich feierten die Hausherren jedoch einen klaren 6:2-Sieg.

Das kuriose Eigentor im Video

von Ligaportal, Foto: Screenshot/Youtube