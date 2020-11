Eigentlich hätte der gestrige Abend für Sergio Ramos ein ganz besonderer werden sollen. Immerhin bestritt der 34-jährige Innenverteidiger sein 177. Länderspiel für Spanien und avancierte damit zum alleinigen europäischen Rekordhalter, was die Anzahl an Länderspielen betrifft. Doch ausgerechnet in diesem Rekordspiel mutierte der Real-Star zum tragischen Helden.

Ramos scheitert zweimal vom Punkt

Der 34-Jährige scheiterte im Auswärtsspiel gegen die Schweiz gleich zweimal vom Elfmeterpunkt. Sowohl in der 58. als auch in der 80. Minute probierte es Ramos mit einem Schuss ins linke untere Eck. Doch Schweiz-Keeper Yann Sommer war gleich zweimal zur Stelle.

Dabei galt Ramos in den letzten Jahren als enorm sicherer Elfmeterschütze, konnte er doch seit 2013 25 Elfmeter in Serie verwandeln. Bis zum gestrigen Abend, als sein Rekordspiel zum Albtraum wurde.

Die Partie endete dank des späten Ausgleichs der Spanier mit einem 1:1-Remis.

Video: Auf eine spektakuläre Rettungstat folgten zwei verkorkste Elfer

von Ligaportal, Foto: SID