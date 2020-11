Am vergangenen Freitag kam es beim Spiel zwischen Caernarfon Town gegen Connah‘s Quay in der Welsh Premier League zu wilden Szenen in der Nachspielzeit. Nach einem Zweikampf auf der Mittellinie brannten bei einigen Akteuren die Sicherungen durch: Es kam zu einer Rudelbildung und Handgreiflichkeiten. Lewis Brass, der Torwart des Gästeteams, sorgte mit einer Ringer-Einlage für die Szene des Spiels. Er sowie drei weitere Spieler flogen vom Platz.

Die wilden Szenen im Video

von Ligaportal