Jetzt ist es fix: Das Nations-League-Spiel Österreich gegen Norwegen am Mittwoch in Wien kann ausgetragen werden. Der norwegische Fußballverband bestätigte, dass die für die Partie am Mittwoch einberufenen Spieler praktisch ausschließlich Legionäre sein werden. Als Teamchef wird Leif Gunnar Smerud fungieren, der normalerweise das U21-Team der Norweger betreut.

"Ich freue mich darauf, die Spieler zu treffen, die in einer chaotischen Situation mit großem Wohlwollen reagiert haben, um der Nationalmannschaft in einer anspruchsvollen Situation zu helfen. Jetzt geht es darum, sich auf eine gute Leistung gegen Österreich vorzubereiten", wird der amtierende norwegische Teamchef Leif Gunnar Smerud zitiert.

Die ursprünglich für die Nations-League-Partien nominierten Spieler stehen unter Quarantäne und dürfen nicht ausreisen. Das gilt auch für A-Teamchef Lars Lagerbäck. Grund dafür war ein positiver Coronavirus-Test von Omar Elabdellaoui. Das für Sonntag angesetzte Auswärtsmatch der Norweger gegen Rumänien konnte demzufolge nicht durchgeführt werden und wird wohl mit einem 3:0 für Rumänien strafverifiziert.

von Ligaportal, Foto: SID