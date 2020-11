Völlig daneben und geschmacklos: TV-Experte vergleicht Lionel Messi mit Tumor

Der ehemalige Profi-Stürmer Mladen Petric hat gestern im Rahmen der Champions-League-Sendung des Schweizer TV-Kanals "blue sport" mit einem geschmacklosen Vergleich für große Empörung gesorgt. Der Ex-Stürmer bezeichnete Lionel Messi, der im gestrigen Auswärtsspiel von Barcelona gegen Kiew gefehlt hatte, als Tumor.

Petric entschuldigt sich: "Ich wollte niemandem zu nahe treten"

"Diese Probleme mit Messi haben sich ja schon in der letzten Saison abgezeichnet, mit dem Präsidenten und allem. Für mich ist Barcelona so ein bisschen zu vergleichen mit einem Krebspatienten – mit einem Lionel Messi als Tumor", lautete die Aussage des TV-Experten. „Das meinte ich so, weil er der Spieler ist, von dem alles abhängt, er aber eigentlich nicht mehr da sein möchte", fügte Petric hinzu.

Die Aufregung nach dieser verbalen Entgleisung war groß. Gegenüber dem Schweizer Blick entschuldigt sich der 39-Jährige. "Ich wollte niemandem zu nahe treten. Ich wollte die Situation mit Messi bei Barcelona auf den Punkt bringen. Ich habe dabei aber nicht die richtigen Worte gewählt. In meinen engsten Umfeld habe ich viele Leute mit Krebs begleitet. Ich weiss, wie schlimm das ist."

von Ligaportal, Foto: SID