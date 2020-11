Tragische Nachrichten für die Fußballwelt: Wie argentinische Medien übereinstimmend berichten, ist die Kicker-Legende Diego Maradona an einem Herzstillstand verstorben. Laut der Zeitung „Clarin“ starb der Weltmeister von 1986 daheim in seinem Haus in Tigres nahe Buenos Aires. Sein Sprecher Sebastian Sanchi sowie der argentinische Fußballverband AFA bestätigen entsprechende Berichte.

Zuletzt hatte sich Maradona wegen einer Hirnblutung einer Kopf-OP unterziehen müssen.

Der Argentinier war am 30. Oktober 60 Jahre alt geworden. Maradona erlitt mindestens zwei Herzinfarkte, erkrankte auch an Hepatitis. Außerdem war er mehrfach wegen seiner Drogensucht in Behandlung.

La Asociación del Fútbol Argentino, a través de su Presidente Claudio Tapia, manifiesta su más profundo dolor por el fallecimiento de nuestra leyenda, Diego Armando Maradona.



Siempre estarás en nuestros corazones 💙

von Ligaportal, Foto: SID