Für den FC Bayern München geht es heute in der UEFA Champions League auswärts gegen Atletico Madrid weiter. Da die Münchner bereits fix für das Achtelfinale qualifiziert sind, wird Trainer Hansi Flick einige Stammspieler wie Neuer, Lewandowski und auch Goretza (alle nicht mitgereist) schonen.

"Ich würde gerne etwas Neues ausprobieren, bevor ich meine Karriere beende"

Damit können jene Akteure, die zuletzt nicht so oft zum Zug kamen, Einsatzminuten sammeln. So auch Javi Martinez, dessen Vertrag in München im Sommer 2021 ausläuft. Ein weiterer Verbleib beim FC Bayern scheint eher nicht realistisch zu sein: "Ich würde gerne etwas Neues ausprobieren, bevor ich meine Karriere beende", ließ Martinez bei der Pressekonferenz vor dem Spiel in Madrid aufhorchen.

2012 war der Spanier von Athletic Bilbao zum deutschen Rekordmeister gewechselt. Seither gewann er mit den Münchnern achtmal in Folge die deutsche Meisterschaft, wurde fünfmal DFB-Pokal-Sieger und holte zweimal die Champions League. Der nunmehr 32-jährige Mittelfeldspieler absolvierte bis dato 252 Pflichtspiele für die Bayern.

von Ligaportal, Foto: SID