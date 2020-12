Der FC Barcelona hat sich am Samstagabend in der Primera Division blamiert und eine Niederlage gegen den FC Cadiz kassiert. Der Aufsteiger besiegte das Starensemble rund um Lionel Messi mit 2:1. Alvaro Gimenez brachte den Außenseiter bereits nach sechs Minuten in Führung. Barcelona kam dank eines Eigentors von Pedro Alcala zum Ausgleich (57.), doch Alvaro Negredo besorgte nur sechs Minuten später den 2:1-Siegtreffer für Cadiz.

Nach zehn Spieltagen in La Liga belegt der FC Barcelona nur den 7. Tabellenplatz. Der Rückstand auf Tabellenführer Atletico Madrid beträgt bereits 12 Punkte.

von Ligaportal, Foto: SID