Einen Tag nach der 1:5-Blamage gegen den VfB Stuttgart hat Borussia Dortmund die Reißleine gezogen und Trainer Lucien Favre mit sofortiger Wirkung entlassen haben. Das gibt der Klub am Sonntagnachmittag bekannt. „Wir alle sind Lucien Favre dankbar für seine hervorragende Arbeit in den vergangenen zweieinhalb Jahren, in denen er mit seinem Team zwei Vizemeisterschaften errungen hat. Als Fachmann und als Mensch ist Lucien Favre über jeden Zweifel erhaben", sagt Hans-Joachim Watzke.

„Es fällt uns schwer, diesen Schritt zu gehen. Gleichwohl sind wir der Meinung, dass das Erreichen unserer Saisonziele aufgrund der zuletzt negativen Entwicklung in der gegenwärtigen Konstellation stark gefährdet ist und wir deshalb handeln müssen“, sagt BVB-Sportdirektor Michael Zorc.

Bis zum Saisonende wird der bisherige Co-Trainer Edin Terzic als Cheftrainer fungieren. Terzic, dessen Trainerlaufbahn ihren Ursprung im BVB-Nachwuchs hat, arbeitete im Profibereich für Besiktas Istanbul und West Ham United, bevor er 2018 als Assistent von Favre an die Strobelallee zurückkehrte.

Der Vertrag von Lucien Favre wäre ursprünglich bis zum Saisonende gelaufen.

von Ligaportal, Foto: SID