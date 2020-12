Robert Lewandowski wurde am Donnerstagabend zum Weltfußballer des Jahres gekürt. Der Pole setzte sich gegen die beiden Superstars Lionel Messi und Cristiano Ronaldo durch. Robert Lewandowski gewann mit Bayern München alle fünf Titel und wurde sowohl in der Bundesliga sowie im DFB-Pokal und in der Champions League Torschützenkönig.

Manuel Neuer ist Welttorhüter des Jahres

Sein Teamkollege Manuel Neuer ist als erster Deutscher zum FIFA-Welttorhüter des Jahres gewählt worden. Der 34-Jährige setzte sich in Zürich bei der Gala gegen Jan Oblak von Atletico Madrid und Brasiliens Allison Becker durch.

Als beste Torhüterin wurde die Französin Sarah Bouhaddi (Olympique Lyon) ausgezeichnet.

von Ligaportal, Foto: SID