Beim FC Schalke 04 ist Feuer am Dach, die Nerven liegen blank. Wie mehrere deutsche Medien übereinstimmend berichten, ist Manuel Baum nicht mehr Trainer des deutschen Traditionsklubs, der seit 28 Ligapartien auf einen Sieg wartet. In der Tabelle belegen die Königsblauen mit nur vier Punkten den letzten Platz. Nach David Wagner muss nun auch der zweite Trainer in dieser Saison gehen. Huub Stevens soll übernehmen. Mehr Infos folgen...

von Ligaportal, Foto: SID