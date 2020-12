Ein Spieler aus Honduras sorgte zuletzt für Schlagzeilen: Jerry Bengtson, Stürmer bei Olimpia Deportivo, ist der erste Fußballprofi, der während des Spiels eine Maske trägt. Der 33-Jährige nimmt das erschwerte Atmen in Kauf, um seine Angehörigen zu schützen. "Es ist komisch, weil er der einzige Spieler im Kader und der Meisterschaft ist, der mit einer Maske spielt", wird sein Trainer Pedro Proglio zitiert.

Video: Bengtson spielt als erster Fußballprofi mit Maske

Trainer: "Er schießt auch so Tore"

Schaden dürfte dem Stürmer der Mund-Nasen-Schutz jedenfalls nicht, denn in der nationalen Meisterschaft traf Bengtson bereits vier Mal. In der mittel- und nordamerikanischen Champions League erzielte er zwei Treffer. "Er schießt auch so Tore", freut sich sein Trainer.

von Ligaportal, Foto: Youtube