Eine äußerst skurrile Szene hat sich am Wochenende in der spanischen Primera Division zugetragen. Im Meisterschaftsspiel zwischen Athletic Bilbao und SD Huesca war Jorge Pulido von Huesca mit seinem Handy aus der Halbzeitpause auf den Platz zurückgekehrt. Der Spieler hatte das Handy in seiner Hose vergessen und diesen Fauxpas erst nach sieben Minuten bemerkt. Der 29-Jährige übergab das Gerät dem Schiedsrichter, der es vom Platz brachte.

Die kuriose Szene im Video

von Ligaportal, Foto: Screenshot Youtube