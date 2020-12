Ein Verbleib von David Alaba beim FC Bayern München wird immer unwahrscheinlicher. Vielmehr nimmt ein Wechsel nach Spanien immer konkretere Formen an. Demnach berichtet das Sportportal The Athletic, dass Real Madrid im Transfer-Poker um den Österreicher in der Pole Position sein soll.

Im Raum steht ein Wochengehalt von über 200.000 Euro

Im kommenden Sommer läuft der Vertrag des ÖFB-Teamspielers beim FC Bayern aus. Ab dem 1. Jänner 2021 darf Alaba offiziell mit einem anderen Klub verhandeln. Die Madrilenen sollen bereit sein, dem 28-Jährigen ein wöchentliches Gehalt von über 200.000 Euro zu bezahlen.

Neben Real Madrid wird auch zahlreichen anderen Topklubs wie Chelsea FC, FC Barcelona, Paris Saint-Germain oder Juventus Turin Interesse an Alaba nachgesagt. Die besten Karten auf eine Verpflichtung soll nun aber die Königlichen haben.

Dass es in der Causa David Alaba doch noch zu einer Kehrtwende kommt und der ÖFB-Star doch in München bleibt, davon kann man nicht ausgehen, wenn man den Worten von Oliver Kahn lauscht: "Wir haben David Alaba den roten Teppich ausgerollt und sind an unsere Grenzen gegangen. David und speziell sein Berater Pini Zahavi sind nicht über diesen roten Teppich gegangen. Also haben wir ihn irgendwann wieder eingerollt", schilderte das Vorstandsmitglied des FC Bayern gegenüber der Sport Bild.

von Ligaportal, Foto: SID