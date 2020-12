In der marokkanischen Liga kam es vor kurzem zu einer verrückten Szene. Nachdem Einser-Goalie Mohamed Amsif bereits in der ersten Hälfte wegen einer Verletzung vom Platz musste und der eingewechselte Zweier-Tormann El Mehdi Benabid in der Schlussphase mit Rot vom Platz gestellt worden war, kam der große Auftritt von Rechtsverteidiger Anas Bach. Der 22-Jährige bewahrte seinen Klub FUS Rabat mit einer herrlichen Parade bei einem Freistoß vor einem Gegentreffer.

Die starke Parade des Feldspielers im Video

von Ligaportal, Foto: Screenshot Youtube