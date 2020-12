ÖFB-Legionär Xaver Schlager soll am 18. Dezember gegen Hygiene-Konzept der Bundesliga verstoßen haben. Wie die Bild-Zeitung berichtet, habe Schlager an diesem Abend seine Teamkollegen Maximilian Arnold, Tim Siersleben und Maximilian Philipp in seine Wohnung eingeladen, um das Spiel Union Berlin gegen Borussia Dortmund zu schauen. Der ÖFB-Teamspieler befand sich zu diesem Zeitpunkt jedoch in Quarantäne.

Am Tag darauf fiel ein Corona-Test von Maximilian Arnold positiv aus. Demzufolge mussten auch die anderen Spieler in Quarantäne. Xaver Schlager brach damit auch die Corona-Verordnung von Niedersachsen, die festlegt, dass man maximal einen weiteren Haushalt empfangen darf.

„Wenn es dem anonymen Hinweisgeber wirklich wichtig ist, dass Corona-Prozesse beim VfL optimiert werden, dann hätte ich mir gewünscht, dass er sich damit direkt an die Geschäftsführung richtet und nicht den Weg über die Öffentlichkeit wählt", sagt Wolfsburg-Geschäftsführer Jörg Schmadtke gegenüber der Bild.

Ob es für den 23-jährigen Österreicher Konsequenzen geben wird, ist noch nicht klar.

von Ligaportal, Foto: SID