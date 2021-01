Es war die Szene des gestrigen Abends: Referee Andre Marriner pfiff das Spiel Southampton gegen Liverpool beim Stand von 1:0 für die Hausherren ab, Ralph Hasenhüttl sank mit Tränen in den Augen auf die Knie und ließ seinen Emotionen freien Lauf. Eine rührende Szene, die zeigte, welch hohen Stellenwert dieser Sieg für den gebürtigen Steirer hatte.

Southampton boss Ralph Hasenhuttl sinks to his knees at full-time after beating Liverpool! 👏



Pure emotion from the Saints manager! pic.twitter.com/XxOpVIacT8