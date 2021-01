Kehrt Marko Arnautovic schon in Bälde nach Europa zurück? Italienischen Medienberichten zufolge soll der FC Bologna an einem Transfer von Marko Arnautovic in die Serie A basteln. Aktuell steht der 87-fache österreichische A-Teamspieler bei Shanghai SIPG unter Vertrag. Einer Rückkehr nach Europa dürfte der 31-Jährige aber offen gegenüberstehen.

Der Corriere dello Sport schreibt, dass Marko Arnautovic bereits im Winter kommen könnte und eine Auflösung seines Vertrags in China in Betracht ziehen würde.

Bologna-Coach Sinisa Mihajlovic äußerte sich am Sonntag wie folgt zu dem Hammer-Gerücht: "Ich spreche nicht über Spieler, die ich nicht trainiere. Aber es gefällt mir, weil er dieselben Wurzeln hat wie ich und deshalb muss er stark sein", schmunzelte der gebürtige Serbe. "Ich denke, es kann nie schaden, gute Spieler in der Mannschaft zu haben", sagte Bologna-Sportchef Riccardo Bigon.

Der Vertrag von Marko Arnautovic in China läuft noch bis Ende 2022. Es heißt, dass der Verein gewillt sein soll, den 31-Jährigen abzugeben, um Gehaltskosten zu sparen.

von Ligaportal, Foto: SID