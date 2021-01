Borussia Dortmund spart dank seiner Spieler jeden Monat einen Millionenbetrag ein. Wie Sport1 berichtet, verzichten die Profis von Borussia Dortmund weiterhin auf einen Teil ihres Gehalts. Damit spart der BVB jeden Monat einen Millionenbetrag ein. Der Verzicht soll zunächst bis Ende März laufen.

Die Vereinsführung befinde sich dem Bericht zufolge "in guten Gesprächen mit dem Mannschaftsrat bezüglich einer Ausdehnung der Sparmaßnahme". Ziel sei eine Verlängerung bis mindestens 30. Juni, heißt es.

Pro Heimspiel entgehen dem BVB während der Corona-Pandemie vier Millionen Euro. Zudem rechnet der Klub mit einem Gesamtminus von rund 100 Millionen Euro. Durch den Gehaltsverzicht der Profis spart Borussia Dortmund monatlich 1,25 Millionen Euro ein.

Jährlich haben die Dortmunder für ihre 850 Mitarbeiter, die bislang nicht in Kurzarbeit geschickt wurden, Personalkosten in Höhe von 205,1 Millionen Euro. Mehr als 150 Millionen Euro fließen allein in den Profi-Kader.

