In der portugiesischen Liga haben sich am Donnerstagabend dramatische Szenen abgespielt: Porto-Kicker Nanu musste nach einem heftigen Zusammenprall mit Belenenses-Keeper Stanislav Kritciuk mit dem Krankenwagen abtransportiert werden. Die Spieler auf dem Platz waren geschockt, hatten Tränen in den Augen.

In der 85. Minute krachte der Rechtsverteidiger vom FC Porto nach einer Hereingabe mit dem gegnerischen Tormann zusammen. Kritciuk traf den Nationalspieler Guineas mit voller Wucht am Kopf. Nanu prallte zu Boden und blieb regungslos am Rasen liegen.

Der FC Porto gab noch in der Nacht ein Update zum Gesundheitszustand des Spielers: "Nanu erlitt eine Gehirnerschütterung und ein Halswirbelsäulentrauma mit Wissensverlust. Er war bei Bewusstsein, stabil und bereits zeitlich und räumlich orientiert."

Star-Verteidiger Pepe, Teamkollege von Nanu, zeigte sich unmittelbar nach dem Spiel geschockt: „Ich wünsche unserem Teamkollegen, dass er bald wieder fit wird. Die Ärzte im Krankenwagen sagten mir, dass es ihm gut geht und er wieder bei Bewusstsein war.“

Die Horror-Szene im Video

von Ligaportal, Foto: Youtube