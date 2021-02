Eine kuriose Szene hat sich zuletzt in Serbien abgespielt. Am Mittwoch trafen in einem Testspiel Kalubara und Radnicki Kragujevac aufeinander. Kalubara setzte sich in diesem Spiel 3:0 durch, doch das Ergebnis war letztlich sowieso nebensächlich, denn für die Szene des Spiels hatte ein Hund gesorgt. Der Vierbeiner war während des Testspiels gleich mehrmals auf das Feld gelaufen und hatte die Partie gestört.

Gleich viermal kehrte der schwarze Vierbeiner auf das Spielfeld zurück und sorgte dadurch für eine Unterbrechung. Dem Schiedsrichter der Partie wurde es zu bunt, er zeigte dem Hund glatt Rot. Wenig überraschend ließ sich dieser davon aber nicht beeindrucken und weigerte sich, das Spielfeld zu verlassen. Nach einer fünfminütigen Unterbrechung konnte das Vorbereitungsspiel fortgesetzt werden.

Serbia News



In a friendly between Kolubara and Radnički Kragujevac, an over-excited dog invaded play FOUR times. After the dog’s fourth incursion, the dog was sent off by the referee and, when it refused to leave the field, the match was abandoned. pic.twitter.com/eu9HFto8gX