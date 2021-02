Martin Hinteregger ist für seine offenen und klaren Worte bekannt. Dass der 28-jährige ÖFB-Legionär in seinen Interviews kein Blatt vor den Mund nimmt, ist offenkundig. So auch am Montag in der Sendung "Die Abstauber" von Sky Sport Austria, wo der gebürtige Kärntner über den aktuellen Siegeszug mit der Frankfurter Eintracht, Trainer Adi Hütter, Handys in der Kabine sowie über sein geplantes Buch gesprochen hat.

Hinteregger erklärt: Deswegen spiele ich unter Hütter so extrem stark

Acht Siege aus den letzten neun Bundesliga-Spielen hat Eintracht Frankfurt zu Buche stehen. Aktuell rangieren die Hessen auf dem starken dritten Tabellenplatz. „Wir sind einfach gut drauf, wenn wir das letzte halbe Jahr hernehmen, war es nicht zu erwarten. Wir sind in richtig guter Form, die Drei schaut aus Eintracht-Sicht sehr schön aus", hält Martin Hinteregger fest.

Der 28-Jährige hat in allen bisherigen Bundesliga-Partien in dieser Saison durchgespielt. Der Verhältnis zu Coach Adi Hütter beschreibt der Kärntner als extrem vertraut: „Ich vertraue ihm extrem, er vertraut mir. Er lässt mir auch meine Freiheiten. Wenn er mir was sagt, dann bin ich bei Trainern immer ein bissl skeptisch, aber wenn er mir was sagt, dann tue ich es ohne zu überlegen und mache es einmal und sehe dann, dass es wirklich so wirkt. Das Vertrauen ist riesig. Das Wichtigste: Er versteht mich als Mensch, das ist heutzutage als Trainer nicht selbstverständlich, sie sehen immer nur den Sportler, den Fußballer, der muss Leistung bringen, aber nie den Menschen dahinter. Das zeichnet den Adi Hütter extrem aus und das ist der Grund, warum ich unter ihm so extrem stark spiele.

"Natürlich dürfen ein paar Saufgeschichten auch nicht fehlen"

Neben dem Fußball hat der 53-fache A-Teamspielers Österreichs noch eine weitere Aufgabe. Wie er auf Instagram verkündete, schreibt er zurzeit an einem Buch, welches persönliche Geschichten enthalten und voraussichtlich im Mai erscheinen wird: „Es wird so ausschauen, es sind 45 Geschichten, die ich bis jetzt erlebt habe, natürlich ein paar Fußball-Geschichten, wie das mit Augsburg war, wie es mit Red Bull damals war. Vor allem meine Gedanken. Die beste oder intensivste Geschichte, die Gedanken beim Chelsea-Elfmeter, die Verlängerung, das Elfmeterschießen. Ich möchte einfach mal einen Einblick geben, dass die Leute, die mit uns mitfiebern, v. a. in Frankfurt oder in Österreich, dass die mal einen Einblick haben in das Innenleben von mir zum Beispiel. Wie es kurz vor und nach dem Elfmeter für mich war. Natürlich dürfen ein paar Saufgeschichten auch nicht fehlen, die sind ja auch lustig", betont Hinteregger im Gespräch mit Sky.

Hinteregger über "Social-Media-Wahn"

Dass der Innenverteidiger neuen Technologien, Social Media und Smartphones stets skeptisch gegenüberstand, war auch hinlänglich bekannt. „Eine Entwicklung, die nicht mehr aufzuhalten ist", sagt der 28-Jährige über Fußballer, die nach dem Spiel in der Kabine sofort das Handy zücken: „Jetzt bin ich der Ältere und jetzt kommen die Jungen mit Instagram, Handys, iPhones - Hauptsache ein gutes Bild ist da. Heutzutage ist es wirklich so, jeder sitzt nach dem Spiel mit seinem Handy da und natürlich wäre es mir lieber, wenn eine Kiste Bier in der Mitte steht und wir setzen uns alle in den Pool, trinken gemütlich ein Bier und quatschen über das Spiel. Das hat sich einfach geändert, finde ich schade.“

von Ligaportal, Foto: SID