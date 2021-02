David Alaba hat am Dienstag in einer Pressekonferenz seinen Abschied vom FC Bayern München verkündet. Der 28-jährige Österreicher, der 2008 von der Wiener Austria nach München wechselte, wird die Bayern nach dieser Saison ablösefrei verlassen. "Es war sicherlich keine einfache Entscheidung, weil mir dieser Verein sehr am Herzen liegt", so Alaba in seinem Eingangsstatement.

Neuer Arbeitgeber steht noch nicht fest

Bei welchem Verein David Alaba ab der kommenden Saison spielen wird, steht noch nicht fest. "Das wird sich zeigen", so der Wiener, der eine "neue Challenge, neue Herausforderung" möchte.

"In erster Linie möchte ich mich als Spieler weiterentwickeln. Das wird sehr wichtig sein für meine Entscheidung", betonte Alaba. Der ÖFB-Teamspieler habe sich mit der Entscheidung länger Zeit gelassen, da "jeder im Verein" um ihn gekämpft hätte, so der 28-Jährige.

Einen Nachfolger für den gebürtigen Wiener hat der FC Bayern bereits verpflichtet. Dayot Upamecano wechselt im Sommer von RB Leipzig zum deutschen Rekordmeister.

von Ligaportal, Foto: SID