Eintracht Frankfurt kommt aus dem Feiern gar nicht mehr heraus. Die Mannschaft von Adi Hütter ist im Jahr 2021 noch ungeschlagen und feierte am Samstag einen 2:1-Heimsieg gegen Tabellenführer Bayern München. Die Frankfurter zementierten damit den Platz in den Top vier der Tabelle weiter ein.

Für Martin Hinteregger gab es nach dem Spiel eine ganz besondere Überraschung, bekam der gebürtige Kärntner doch eine Kiste Bier überreicht. Hintergrund: Der ÖFB-Teamspieler hatte zuletzt in einem Interview mit Sky folgende "Beschwerde" geäußert: "Heutzutage ist es wirklich so, jeder sitzt nach dem Spiel mit seinem Handy da und natürlich wäre es mir lieber, wenn eine Kiste Bier in der Mitte steht und wir setzen uns alle in den Pool, trinken gemütlich ein Bier und quatschen über das Spiel."

Dieser Wunsch dürfte Martin Hinteregger nach dem Erfolg gegen die Bayern erfüllt worden sein, wie ein Foto von Eintracht Frankfurt auf Twitter zeigt:

von Ligaportal, Foto: SID, Eintracht Frankfurt/Twitter