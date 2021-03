Am vergangenen Wochenende kam es beim Spiel TSG Hoffenheim gegen VfL Wolfsburg zu einem brutalen Foul. Im Mittelpunkt waren zwei Spieler, die vor ein paar Jahren noch in Österreichs höchster Spielklasse gespielt haben. 94. Minute in Hoffenheim: Munas Dabbur läuft beim Stand von 2:1 für die TSG alleine auf das leere Tor zu, doch rund 20 Meter vor dem Tor wird der Israeli im vollen Tempo von Paulo Otavio per Sprunggrätsche von hinten niedergemäht.

Eine unfassbare Aktion, die für den Brasilianer freilich eine rote Karte nachsichzog. Zum Glück blieb Munas Dabbur bei dieser Horror-Grätsche unverletzt. Zudem habe sich der ehemalige LASK-Kicker (von Sommer 2016 bis Sommer 2017 spielte Otavio für die Linzer) beim Ex-Goalgetter von Red Bull Salzburg direkt nach dem Spiel entschuldigt.

Die Horror-Grätsche von Otavio gegen Dabbur im Video

Este fin de semana, Paulo Otávio, jugador del Wolfsburg, hizo aquella que todos hemos intentado ante algún amigo en el PES o FIFA.pic.twitter.com/IpctTcblCM — Fútbol y Granjas Podcast 🎙️ (@futbolygranjas) March 7, 2021

von Ligaportal; Foto: SID