Mit einem Gesamtscore von 5:4 hat der BVB gegen Sevilla den Einzug ins Viertelfinale der Champions League geschafft. Das gestrige Rückspiel im Signal-Iduna-Park endete mit einem 2:2-Unentschieden. Erling Haaland glänzte dabei erneut mit einem Doppelpack. Für die kurioseste Szene des Abends sorgte jedoch Schiedsrichter Cüneyt Cakir in Kooperation mit dem VAR.

Sechsminütiger VAR-Wahnsinn in Dortmund

Was war passiert? Erling Haaland tankte sich in der 48. Minute in den Strafraum, rempelte einen Gegner und netzte aus extrem spitzem Winkel zum vermeintlichen 2:0 ein. Schiedsrichter Cüneyt Cakir checkte die Situation am Spielfeldrand und erkannte offenbar ein Foul von Haaland. Gleichzeitig entschied der türkische Unparteiische jedoch auf Elfmeter für Borussia Dortmund.

Der Grund dafür: Haaland war in einer Situation zuvor am Trikot gezogen worden. Zwischen den beiden Aktionen war die Partie nicht unterbrochen.

Der Norweger trat zum Elfmeter an, scheiterte jedoch an Sevilla-Keeper Bono. Das Spiel lief weiter, doch Schiedsrichter Cakir unterbrach die Partie erneut, da sich Bono bei der Ausführung des Strafstoßes zu früh von der Linie wegbewegt hatte.

Somit durfte Erling Haaland ein zweites Mal zum Elfmeter antreten und verwandelte diesen letztlich zum 2:0. Die kuriosen VAR-Szenen aus Dortmund könnt ihr >> hier im Video << sehen.

von Ligaportal, Foto: SID