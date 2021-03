Harry Maguire ließ im Europa-League-Kracher zwischen Manchester United und AC Milan (Jetzt im Liveticker) eine absolute Topgelegenheit auf den Führungstreffer liegen. Nach etwas mehr als einer halben Stunde kam der Innenverteidiger nach einer Kopfball-Verlängerung an der zweiten Stange völlig freistehend zum Schuss, doch der 28-Jährige traf nicht ins leere Tor, sondern die Stange.

I think it’s easy to score this than to miss, Maguire chose to miss. #MUNACM



