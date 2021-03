In der türkischen Süper Lig kam es am vergangenen Wochenende zu einem Horror-Foul. Özer Özdemir streckte beim Auswärtsspiel seiner Mannschaft Denizlispor gegen Gaziantep den Spieler Junior Morais mit gestrecktem Bein gegen den Hals nieder. Özdemir wurde mit Rot vom Platz gestellt und entschuldigte sich noch am Platz beim 34-jährigen Brasilianer, der unverletzt weiterspielen konnte.

Das Horror-Foul im Video

Özer Özdemir'in kırmızı kart gördüğü pozisyon...!!!



Bence bunun gibi durumlarda kırmızı kart yetmez bir par cezası yada daha iki maçtan daha fazla ceza verilmeli ...💪 pic.twitter.com/xkeiQeAGac — AsabiFutbol (@AsabiFutbol) March 14, 2021

von Ligaportal, Foto: Screenshot