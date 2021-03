Der FC Sevilla hat in der 28. Runde der spanischen La Liga einen Punkt gegen Real Valladolid geholt. Zum Mann des Spiels wurde Sevilla-Keeper Bono, der bei einer Ecke in der letzten Minute der Nachspielzeit mit in den gegnerischen Strafraum gekommen war. Durch etwas Zufall landete der Ball vor den Füßen des völlig freien Goalies, der aus rund sieben Metern im Stile eines Goalgetters einschoss.

Das Last-Minute-Tor von Bono im Video

von Ligaportal, Foto: Screenshot Youtube