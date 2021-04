In Rumänien ist ein Aprilscherz eines Klubs aus der dritten Liga völlig in die Hose gegangen. Eigentlich wollte sich der Drittligist Industria Galda de Jos nur einen - zugegebenermaßen schlechten - Scherz erlauben, doch dieser ging nach hinten los. Der Klub hatte sich am Donnerstag mit Redakteuren von "Alba Sport" zusammengetan, um auf der Homepage des Mediums von der vermeintlichen Entlassung des Trainers zu berichten.

In der Nachricht stand, dass sich der Präsident des Vereins beim Trainer bedanke und es nach den letzten Ergebnissen (3 Spiele, 3 Niederlagen) besser sei, wenn man getrennte Wege gehe. Als Draufgabe stellte man gar ein vermeintliches Nachfolgerduo vor. Dass es sich hierbei um einen Aprilscherz handelte, war nicht zu erkennen.

Trainer Stefan Fogorosi, der Trainer des Klubs, las die Nachricht auf dem Portal und war am Boden zerstört. Zum Training erschien der Coach des Drittligisten nicht mehr. Als der Klub auflöste, dass es sich nur um einen Scherz handelte, verstand Fogorosi überhaupt keinen Spaß mehr und kündigte dem Verein. Rückholversuche blieben erfolglos.

Am heutigen Samstag hat Galda de Jos bereits das nächste Spiel vor der Brust. Der Tabellenletzte gastiert beim Tabellenzweiten der Liga, CSO Cugir. Ex-Coach Stefan Fogorosi wird nicht dabei sein.

von Ligaportal, Foto: SID