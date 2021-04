Zu einer äußerst kuriosen Szene kam es gestern nach dem Champions-League-Spiel zwischen Manchester City und Borussia Dortmund. Linienrichter Octavian Sovre wartete nach dem Abpfiff im Spielertunnel auf Erling Haaland, um diesen um ein Autogramm zu bitten. Der norwegische Topstürmer signierte sowohl die Gelbe als auch die Rote Karte des Assistenten.

Eine kuriose Aktion, die im Internet nicht wirklich gut ankam. Schnell hagelte es Kritik und Unverständnis für den Unparteiischen.

A referee’s assistant should not be asking a player for autographs after a match in the tunnel as happened with Haaland.

UEFA won’t want to see this surely pic.twitter.com/nA94n3k27W