Ajax Amsterdam musste sich im Viertelfinal-Hinspiel der Europa League der AS Rom 1:2 geschlagen geben. Der Frust über die erste EL-Heimniederlage seit 2014 saß nicht nur bei den Spielern tief. In der Nachspielzeit bekam Roma-Kicker Riccardo Calafiori das Leder von einem Balljungen an die Brust geworfen.

Calafiori hätte einen Einwurf ausführen sollen, doch beim Stand von 2:1 für die Roma machte dieser keine Anstalten, sich den nähersten Ball zu holen. Zu langsam für den Balljungen, der daraufhin die Nerven verlor. Riccardo Calafiori sah wegen Zeitverzögerung die Gelbe Karte.

von Ligaportal, Foto: Screenshot