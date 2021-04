Jetzt ist es fix: Adi Hütter wird neuer Trainer von Borussia Mönchengladbach! Der gebürtige Vorarlberger wird mit dem Beginn der Saison 2021/22 neuer Cheftrainer bei Borussia Mönchengladbach. Der 51 Jahre alte Österreicher erhält bei Borussia einen Dreijahresvertrag. Das gibt der Bundesligist am Dienstag bekannt.

„Wir freuen uns sehr über die Zusage von Adi Hütter. Er ist für unsere Mannschaft und unseren Verein der beste Trainer für die ab dem Sommer vor uns liegenden Herausforderungen und Ziele", sagt Gladbach-Sportchef Max Eberl.

Als Cheftrainer arbeitete Hütter in Österreich für den SCR Altach, den SV Grödig und Red Bull Salzburg, in der Schweiz für Young Boys Bern und in der Bundesliga seit 2018 für Eintracht Frankfurt.

Mit Salzburg wurde er 2015 österreichischer Meister und Pokalsieger, mit Bern 2018 Schweizer Meister, mit Frankfurt erreichte er 2019 das Halbfinale der Europa League und 2020 das Halbfinale im DFB-Pokal.

von Ligaportal, Foto: SID