Der SSC Neapel setzte sich am Donnerstagabend in einem spannenden Verfolgerduell gegen Lazio Rom 5:2 durch. In diesem trefferreichen Spiel in der Serie A gab es bereits wenige Minuten nach Anpfiff die ersten Aufregerszenen. Zunächst hatte Schiedsrichter Marco Di Bello ein Elfmeterfoul von Milinkovic-Savic an Manolas übersehen. Im direkten Gegenzug wurde Lazzari im Strafraum von Acerbi zurückgezogen - wieder kein Strafstoß.

Der Referee unterbrach die Begegnung und nahm Kontakt zum VAR auf. Der traf schlussendlich die richtige Entscheidung und entschied nach dem Foul von Milinkovic-Savic an Manolas auf Elfmeter für Napoli.

Die Szenen im Video

von Ligaportal, Foto: Screenshot