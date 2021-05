Drei Spieltage vor Schluss hat der VfL Wolfsburg gute Karten auf einen Fixplatz in der Gruppenphase der Champions League. Die Wölfe liegen mit 57 Punkten auf dem dritten Platz. Der Fünfte Dortmund liegt jedoch nur zwei Zähler hinter dem VfL, könnte also noch in die Top Vier der Tabelle vorstoßen. Die besten vier Teams qualifizieren sich am Ende der Saison für die Königsklasse.

Die Nerven werden im Saisonfinish zunehmend angespannter: Das war am Mittwoch im Training des VfL Wolfsburg zu vernehmen, als Oliver Glasner laut Sportbuzzer während der Einheit sehr laut wurde.

Abwehrspieler Marin Pongracic habe in einem Trainingsspiel einen Elfmeter verschuldet und in weiterer Folge mit seinen Kollegen in der Abwehr weitere Fehler gemacht. Der Kroate soll sich jedoch lautstark über die Elferentscheidung des Trainerteams beschwert haben. Daraufhin platzte Oliver Glasner der Kragen: "Halt den Mund", habe der Cheftrainer Richtung Pongracic gerufen.

Dann sei Glasner so richtig in Fahrt gekommen: "Ihr seid nur im eigenen Strafraum", brüllte er laut Sportbuzzer. "Kapiert das doch mal", wütete der gebürtige Salzburger.

Am kommenden Samstag empfängt der VfL Wolfsburg den 1. FC Union Berlin (15:30 Uhr), ehe es acht Tage darauf zum Kracher-Duell gegen RB Leipzig kommt. Am letzten Spieltag gastiert der FSV Mainz 05 in Wolfsburg.

von Ligaportal, Foto: SID