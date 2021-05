Am Samstagnachmittag absolviert David Alaba sein letztes Spiel für den FC Bayern München. Der Abschied des 28-Jährigen rückt also immer näher und dementsprechend groß sind auch die Emotionen beim ÖFB-Teamspieler. Zum Abschied nach mehr als 12 Jahren widmet der FC Bayern dem gebürtigen Wiener einen emotionalen Film mit dem Titel "Botschaften an David Alaba".

Dieser feiert am Freitag um 18:27 Uhr Premiere auf Youtube. In der kurzen Vorschau auf den Film ist bereits zu erkennen, wie emotional diese Geschichte wird. David Alaba bricht dabei vor laufender Kamera in Tränen aus.

von Ligaportal, Foto: Screenshot