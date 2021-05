Hansi Flick wird nach der Fußball-EM im Sommer Bundestrainer und damit Nachfolger von Joachim Löw. Nach Informationen der Bild-Zeitung traf der 56-Jährige am Dienstagmorgen in der Zentrale des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) in Frankfurt/Main ein, um einen Vertrag bis nach der Heim-EM 2024 zu unterschreiben.

DFB: Flick soll kurz vor Vertragsunterschrift stehen

Löw gibt sein Amt nach der EM (11. Juni bis 11. Juli) nach 15 Jahren auf. Flick war als Co-Trainer an der Seite Löws 2014 in Brasilien Weltmeister geworden. Mit Bayern München holte Flick in den vergangenen beiden Spielzeiten sieben Titel.

SID