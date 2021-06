Heute um 18 Uhr startet die österreichische Fußball-Nationalmannschaft in die Euro 2020. Der erste Gegner des ÖFB in der Gruppe C ist der vermeintliche Underdog Nordmazedonien. Das ÖFB-Team kämpft im Rahmen der insgesamt dritten Teilnahme an einer EM um den ersten Sieg bei diesem Turnier: "Wir können Geschichte schreiben, und das wollen wir", stellt Teamchef Franco Foda klar.

"Jetzt wollen wir unbedingt gewinnen und mit einem positiven Ergebnis in die EM starten. Ich habe ein gutes Gefühl. Die Mannschaft hat in den letzten Tagen und Wochen gut trainiert. Jetzt gilt es, die richtige Mischung für das Spiel auszuwählen, und dann werden wir auf den Punkt topfit sein", verspricht Teamchef Franco Foda.

Das ist die ÖFB-Startelf für den EM-Auftakt gegen Nordmazedonien

Österreich: Bachmann - Dragovic, Alaba, Hinteregger - Lainer, Laimer, Schlager, Sabitzer, Ulmer - Kalajdzic, Baumgartner

von Ligaportal; Foto: IMAGO