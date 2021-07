Unfassbare Szenen haben sich nach dem Aus des argentinischen Traditionsclubs Boca Juniors in der Copa Libertadores zugetragen. Nachdem der Klub im Elfmeterschießen gegen den brasilianischen Club Atletico Mineiro gescheitert war, drehten einige Spieler der Boca Juniors völlig durch und versuchten, die Kabine des Gegners zu stürmen.

Informationen zufolge wollten die Kicker den Schiedsrichter der Partie zur Rede stellen. Die Polizei setzte offenbar auch Pfefferspray gegen die Fußball-Profis ein.

Hintergrund der Eskalation: Die Boca Juniors seien mit der Leistung des Schiedsrichterteams aus Uruguay unzufrieden gewesen sein. Dieses habe ein Tor nach Absprache mit dem Videoschiedsrichter nicht anerkannt, heißt es. Bereits während des Spiels war die Stimmung aufgeheizt, ehe es in den Katakomben des Stadions zum Eklat kam.

Boca Juniors are not taking their #Libertadores elimination lightly.. pic.twitter.com/Z5cAID82Ln

Boca Juniors players attacking the Atletico Mineiro team and staff and having to be tear-gassed after their Copa Libertadores defeat on penalties.pic.twitter.com/wWlARXw4dm